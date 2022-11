Incidente sulla strada regionale che da Sora porta a Forca d'Acero. Tre i mezzi coinvolti, un'auto e due moto. Cinque i feriti tutti trasportati all'ospedale "Ss.ma Trinità" di Sora per le cure del caso. Fortunatamente non sembrerebbero essere in pericolo di vita. Lo scontro, al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, si è verificato prima delle 15. Sul posto il personale medico che ha trasportato i feriti con le ambulanze nella struttura ospedaliera di Sora.