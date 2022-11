Nella notte tra giovedì e venerdì i carabinieri della Stazione di Anagni hanno effettuato un servizio per prevenire e reprimere reati su tutto il territorio comunale, in particolare per evitare furti e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, è stato arrestato un trentasettenne del posto, già conosciuto alle forze dell'ordine visti i suoi precedenti, che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di hashish.

Nessuna sorpresa, per i militari, da momento che l'uomo era sotto controllo da diverso tempo proprio perché sospettato di detenere droga per spacciarla sul mercato locale.

Un'indagine che ha permesso di bloccare l'uomo. Dopo la perquisizione personale, i carabinieri hanno proceduto a quella domiciliare. In totale, i carabinieri hanno sequestrato quarantaquattro grammi di hashish che il trentasettenne aveva addosso e nascosta in casa, già suddivisa in dosi e pronta dunque per lo spaccio.

Inoltre, sono stati trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e soldi in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Nella mattinata di ieri, l'uomo arrestato è comparso davanti al tribunale di Frosinone che, ritenendo legittima l'adozione del provvedimento precautelare, ha convalidato l'arresto.

Dopo la convalida, l'uomo è tornato in libertà in attesa del processo, al momento resta indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso dei servizi notturni, i carabinieri hanno eseguito numerosi controlli su tutto il territorio. Una presenza massiccia di militari si è registrata anche nel centro della città a ridosso dei punti più sensibili.