Due città in lutto per la morte di G. S., colto da un malore mentre era in crociera con la moglie. Isola del Liri suo paese di origine e Frosinone dove si era trasferito con la famiglia. La salma del settantunenne arriverà al porto di Napoli lunedì prossimo. Il servizio funebre è stato affidato all'agenzia Minotti. L'uomo era molto conosciuto e stimato. La notizia ha destato tanto dolore e incredulità. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.