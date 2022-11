Una tragedia sfiorata alle 16.57 in punto durante le prove di gara del rally Cassino-Pico. Prove di gara e tanti presenti a godersi lo spettacolo nel centro abitato quando una Fabia Skoda in via Antonino Carnevale ha perso il controllo ed è finita sul new jersey colpendo un commissario di gara, 54 anni, di Pico. Ferito anche il navigatore del veicolo di 29 anni. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale di Cassino. La prognosi al momento è riservata

Rally Cassino-Pico, incidente durante la prova. Ferito un commissario di gara 1 ora fa L'incidente nel pomeriggio durante la prova del "Pico show". Uno degli equipaggi in gara ha perso il controllo dell'auto finendo contro la protezione di cemento, che ha colpito uno dei commissari. L'uomo è stato sbalzato a terra dalla pesante barriera ed è rimasto ferito. L'evento è stato immediatamente sospeso e l'uomo trasferito in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo. di: La Redazione