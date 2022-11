L'incidente nel pomeriggio durante la prova del "Pico show". Uno degli equipaggi in gara ha perso il controllo dell'auto finendo contro la protezione di cemento, che ha colpito uno dei commissari. L'uomo è stato sbalzato a terra dalla pesante barriera ed è rimasto ferito. L'evento è stato immediatamente sospeso e l'uomo trasferito in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo.