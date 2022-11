Imprimere un'accelerata all'iter per il completamento dei lavori sulla Monti Lepini per concludere un progetto strategico per la città. Per questo, ieri mattina, una delegazione del Comune di Frosinone, composta dall'assessore ai lavori pubblici, Angelo Retrosi, e dal dirigente del settore tecnico, ingegnere Benito Caringi, è stata negli uffici del settore infrastrutture della Regione Lazio. Nel corso di una riunione, ritenuta molto, proficua è stato ricostruito lo stato dell'arte e gli uffici regionali hanno chiesto al Comune di Frosinone una serie di documenti e di adempimenti per poter arrivare in tempi brevi all'indizione di una conferenza dei servizi per appaltare i residui lavori di adeguamento della Monti Lepini che riguardano il tratto che manca, ovvero quello che va dalla rotatoria di via Fabi al casello dell'autostrada, nei pressi del quale sarà realizzata una rotatoria.

Dalla ricognizione delle risorse è emerso che nel bilancio regionale sono ancora presenti i fondi per finire l'opera e, per la prossima settimana, come primo step, il Comune di Frosinone dovrà trasmettere il progetto comprensivo dei lavori già eseguiti e di quelli da eseguire. Impossibile fare una stima per il completamento dell'iter burocratico, ma la volontà è quella di giungere il prima possibile alla conclusione.

«L'obiettivo - ha detto l'assessore ai lavori ai pubblici Angelo Retrosi - è quello di portare a compimento un'opera strategica per la viabilità e anche per il decoro cittadino, se si considera che la Monti Lepini è la prima strada che percorre chi entra in città».

«C'è da essere soddisfatti - ha detto il sindaco Riccardo Mastrangeli - per come stanno andando le cose. La riunione è stata molto utile e produttiva e confidiamo di poter chiudere la pratica in tempi relativamente brevi».