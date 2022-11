Una bomba d'acqua ha paralizzato il Cassinate e la città martire.

Diverse aree colpite ma a provocare i maggiori disagi sono state le arterie che hanno impedito finanche ai ragazzi e agli insegnanti di arrivare a scuola.

È accaduto in via Folcara, nell'area Sant'Angelo dove un fiume di acqua ha quasi impedito il transito e a Cervaro, zona Casilina, lungo il collegamento con la città martire. Canali inondati e acqua che ha allagato le strade. E sempre stamattina un'ordinanza urgente del sindaco di Cervaro con la chiusura sul territorio di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Tra le zone critiche anche la Sordella a Cervaro dove sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

È stata da poco ripristinata la viabilità lungo la Casilina, che era stata provvisoriamente chiusa in località Isola-Tocca per allagamento del piano viabile. Sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.