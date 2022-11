Ladri scatenati in località Colle Alto. La banda, composta da tre malviventi, ha colpito altrettante abitazioni, riuscendo a penetrare in due case nonostante la presenza dei proprietari.

I furti si sono verificati nella serata di mercoledì, poco dopo le 19. Nella prima abitazione i malviventi sono entrati sebbene in casa ci fossero una donna e la figlia; stavano per arraffare gli oggetti di maggior valore quando sono stati disturbati da qualcosa e sono fuggiti senza portare via nulla.

Nella seconda abitazione si sono introdotti dal retro, approfittando del fatto che la famiglia fosse a tavola per cena. I ladri sono entrati nella camera da letto e si sono chiusi dentro per agire indisturbati.

Hanno frugato ovunque, aperto armadi e cassetti in cerca di preziosi e denaro contante. A un certo punto, la figlia dei proprietari ha avvertito dei rumori; preoccupata, è salita in camera da letto e ha trovato la porta chiusa a chiave dall'interno. A quel punto la donna ha capito che all'interno della stanza c'erano i ladri i quali se ne sono accorti e si sono dati alla fuga uscendo dal retro. Davvero amara la sorpresa per i padroni di casa che, entrati in camera, hanno trovato tutto a soqquadro.

La banda ha proseguito il lavoro spostandosi in una terza abitazione, all'interno della quale non c'era nessuno, una utilizzata generalmente nei fine settimana e dove non ci sono preziosi, tanto meno denaro. Bottino nullo, quindi.

La presenza dei ladri ha scatenato la reazione preoccupata dei residenti della zona e qualcuno ha imbracciato il fucile e sparato alcuni colpi in aria per mettere in fuga i malviventi.

Una serata "rovente" quella di giovedì scorso ad Arce, dopo l'allarme furti lanciato all'inizio della settimana da alcuni abitanti della località Campanile. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, ma nella vasta campagna arcese le vie di fuga sono tante e dileguarsi non è difficile. I cittadini devono collaborare con i carabinieri segnalando ogni presenza sospetta.