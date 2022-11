Tornano i mercatini di Natale dall'8 al 18 dicembre. E gli operatori che intendono partecipare potranno presentare domanda al protocollo dell'Ente fino alle 12 del giorno 16 novembre.

Promuovere l'artigianato artistico e la vendita di prodotti tipici, con particolare attenzione alle eccellenze del territorio locale e alla tradizione del Natale. È una delle finalità dell'iniziativa promossa dal Comune. Un'occasione anche per far vivere l'atmosfera magica del Natale. Proprio in questo contesto si inserisce l'avviso pubblico per i mercatini natalizi nel centro storico della città ernica.

La domanda dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo: protocollo.veroli@pec.it; oppure presentata all'ufficio protocollo dell'Ente (orario apertura ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 – martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30); raccomandata a/r che deve pervenire sempre entro le ore 12 del 16 novembre. L'assegnazione delle aree da destinare a coloro che presenteranno la domanda entro i termini, secondo il modulo fac-simile allegato all'avviso pubblicato sul sito dell'Ente, sarà stabilita previa valutazione effettuata da apposita commissione interna entro il 30 novembre.

«Anche quest'anno nella bellissima cornice del nostro paese daremo la possibilità a eccellenze del territorio, aziende agricole, artigiani, hobbisti e tanti altri espositori di poter esporre i loro prodotti in occasione dei mercatini di Natale - sottolinea l'assessore al Commercio Alessandra Cretaro - Due date che si uniscono a quelle di ogni prima domenica del mese con Veroli Doc, degustazioni, ospitalità e cultura. Stiamo quindi puntando tanto sul commercio locale, per dare un ulteriore impulso alla valorizzazione del territorio e alle tradizioni esistenti. Stiamo infatti dando linfa al centro storico e al settore del commercio, entrambi penalizzati e in sofferenza dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e dall'e-commerce. Con il sindaco e il resto dell'amministrazione abbiamo, infatti, pensato di affiancare ai mercatini altre iniziative. Un modo per attrarre più visitatori possibili nella nostra Veroli, offrendo loro arte, cultura, storia e tanto altro».