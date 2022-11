Il bollettino contenente i dati relativi ai contagi da Covid-19 in Italia non sarà più quotidiano, ma verrà diramato ogni venerdì. Come annunciato dal neo ministro della Salute Orazio Schillaci, infatti, da domani si parlerà soltanto di bollettino settimanale.

Non sarà però così nel Lazio, dove i dati continueranno a essere forniti a cadenza giornaliera. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

«La trasparenza - ha detto - ha connotato tutta la nostra strategia regionale di contrasto al Covid e per questo motivo il Lazio continuerà a fornire i dati giornalieri sulla pandemia».