Viaggiava in autostrada con 84 chili di droga: arrestato un uomo per detenzione e traffico di sostanza stupefacente. Gli agenti della polizia di Stato, lo scorso fine settimana, hanno fermato una Citroën C4 sull'autostrada A1 al km 671. L'auto viaggiava con una sola persona a bordo. Durante la verifica dei documenti gli agenti, insospettiti dall'atteggiamento nervoso dell'uomo, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. Infatti, nel bagagliaio hanno trovato due valigie con all'interno numerosi involucri di varie dimensioni e peso contenente sostanza stupefacente, per un totale di oltre 84 chili di hascisc. L'uomo è stato condotto alla casa circondariale di Cassino.