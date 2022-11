I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cassino hanno tratto in arresto un 23enne originario del cassinate che, nella mattinata del 29 ottobre scorso, è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina già pronte per essere vendute al dettaglio.

Il ragazzo, che già si trovava agli arresti domiciliari, alla vista dei militari giunti a controllarlo, ha gettato dalla finestra una busta contenete lo stupefacente e una bilancina di precisione mentre all'interno abitazione, ben nascosti in un armadio, sono stati rinvenuti 205 euro in banconote di vario taglio riconducibili all'attività di spaccio. Nel corso delle operazioni, è stata identificata anche una giovane donna che si trovava in casa in compagnia dell'arrestato la quale è stata denunciata a piede libero per il concorso nel reato di spaccio.