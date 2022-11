Bollettino con pochi contagiati quello emesso ieri dall'Asl di Frosinone: 56 (di cui 3 rilevati fuori provincia) su 399 tamponi effettuati. Più alto, invece, il numero dei negativizzati di giornata che si è attestato a quota 133. Nessun decesso, mentre le persone ricoverate sono 40. Dati confortanti che testimoniano una modesta diffusione del Covid-19 in provincia di Frosinone, complice anche il caldo insolito di questo periodo dell'anno.

Nella regione Lazio ieri sono stati messi a referto 1.258 nuovi casi di pazienti positivi al Covid 19, 2.241 in meno rispetto alla rilevazione precedente. Nelle ultime ore sono stati processati 7.750 test: il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al Covid, invece, è di 16,2%. A comunicarlo, come di consueto, è stato l'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella regione, inoltre, sono stati registrati 7 morti, 3 in più del bollettino del 1º novembre mentre le persone guarite sono state 2.960.