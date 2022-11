Finisce fuori strada poco dopo una delle rotatorie sull'asse attrezzato. Probabilmente l'uomo, un cinquantottenne alla guida del camion, è stato colto da malore ed è andato dritto. È successo poco prima delle 19. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 ma purtroppo per il camionista, originario di Napoli, non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della polizia per tutti gli accertamenti del caso. La salma è stata recuperata dall'agenzia funebre San Francesco di Alatri.