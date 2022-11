Scontro tra due auto in contrada San Giuseppe Le Prata a Veroli. È successo intorno alle 18.30. Sul posto il personale medico con tre ambulanze, con cui i feriti sono stati trasportati all'ospedale "Spaziani" di Frosinone, e un'automedica. Coinvolti due donne e un uomo, che fortunatamente non sembrerebbero essere in pericolo di vita. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. La dinamica è al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi di rito. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

Coinvolte due donne e un uomo.