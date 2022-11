Prima edizione della "Sagra d'autunno", grandissima partecipazione. Una giornata all'insegna della condivisione e della valorizzazione della tradizione, quella organizzata dalla parrocchia San Pietro Apostolo di Cassino nella piazza del rione Colosseo. «La manifestazione è stata possibile grazie all'instancabile lavoro di molti collaboratori parrocchiali che, per settimane, hanno lavorato alla programmazione e alla buona riuscita dell'evento con il Comune di Cassino» hanno fatto sapere gli organizzatori. Sapori, profumi, colori, ma soprattutto tradizione e comunione, sono stati gli ingredienti principali della "Sagra d'Autunno", «segno di una chiesa accogliente e disponibile per far riassaporare ai grandi e trasmettere ai più piccini le antiche tradizioni e il valore di certe festività come quella di Ognissanti, soprattutto dopo un lungo periodo di chiusura dovuto al covid-19 che ha segnato gli animi e i rapporti sociali» continuano.

La manifestazione è iniziata con la benedizione da parte del parroco don Nello e l'apertura di stend gastronomici ed espositivi di miele, vino, lavoretti realizzati dai bambini. Protagonista è stata certamente la regina dell'autunno, la "Castagna di Terelle", frutto della stagione, accompagnata da un bicchiere di vino caldo preparato negli stend dai collaboratori e da street food. La serata è stata animata dal gruppo musicale "I Diesis" e la scuola di ballo "Gino Dance".

La seconda giornata è iniziata con giochi per tutti i bambini a cura degli animatori della parrocchia, per poi proseguire con un profondo momento di preghiera comunitario, con la santa messa in piazza alle 11, durante la quale una bambina ha ricevuto il sacramento del battesimo. Nel primo pomeriggio tanti bambini dei gruppi di catechismo hanno affollato la piazza vestiti con l'abito, accuratamente realizzato in famiglia, del santo di cui portavano il nome. Una divertente ma anche suggestiva sfilata di "piccoli santi", accompagnati dalle note della banda musicale Don Bosco ha animato le vie del quartiere per poi far ritorno in piazza dove la Filodrammatica Don Bosco ha rievocato le scene del miracolo delle castagne di Don Bosco. Un pomeriggio all'insegna del sano divertimento.

La serata è proseguita con una gara di organetti, ben 8 tra adolescenti e bambini si sono esibiti in splendidi brani e sono stati premiati dal sindaco Salera e dall'assessore Tamburini, insieme a una giuria composta dal parroco don Nello e 3 maestri di musica. La serata è terminata con l'estrazione dei biglietti della lotteria venduti durante la manifestazione: il terzo premio è andato al numero 289; il secondo al biglietto 169 e il primo premio al 254.

«Doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della manifestazione, la parrocchia nelle persone dei parroci, i collaboratori, i catechisti, le famiglie, i componenti delle varie associazioni, il Comune di Cassino e di Terelle, gli sponsor e tutti i partecipanti» hanno concluso gli organizzatori.