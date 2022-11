Sono quasi le 11 di lunedì scorso. Siamo in pieno centro, a Ceccano. C'è una bici elettrica parcheggiata all'ingresso di via Diaz, verso piazza Madonna della Pace. Si avvicina un furgoncino bianco. Pochi istanti e la bici non c'è più. Caricata sul veicolo in fuga. Come in fuga una persona a piedi.

È quanto segnalato da alcuni cittadini. A quell'ora c'erano diverse persone nelle vicine attività. Il proprietario del mezzo a due ruote che è stato rubato è un uomo che con quella bici riesce a spostarsi più facilmente, perché ha problemi di disabilità. I carabinieri, dopo la denuncia del proprietario, hanno avviato subito le indagini per cercare di risalire agli autori del furto. D'ausilio potrebbero essere anche le telecamere della zona.

La ricostruzione

Un lunedì del ponte di Ognissanti che ha lasciato sdegno e sconcerto a Ceccano, per quanto accaduto a un cittadino che aveva parcheggiato la bici nella centralissima via Diaz. Ignoti l'hanno caricata su un furgoncino e l'hanno portata via. Il proprietario quando è tornato a prenderla non c'era più. A quel punto non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto.

La notizia si è diffusa poco dopo in città, destando indignazione.

In molti sperano che la bici venga restituita al proprietario, anche in forma anonima, con tanto di scuse. Come detto i carabinieri hanno avviato subito tutti gli accertamenti per cercare di dare un nome e un volto ai ladri di bicicletta, ai danni di una persona che necessitava di spostarsi proprio con il mezzo a due ruote. In tanti auspicano che le indagini e i possibili filmati delle telecamere di videosorveglianza in piazza Madonna della Pace possano aver ripreso elementi utili a risalire ai responsabili.