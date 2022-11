Da un paio di giorni non rispondeva al telefono. E così alcuni familiari e amici hanno contattato i soccorsi. Nel pomeriggio dell'altro ieri la scoperta. La donna, una settantenne originaria di Valmontone, che viveva a Ferentino, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in una zona alla periferia della città gigliata. La donna è deceduta per cause naturali.

L'allarme

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per sfondare la porta e permettere al personale medico di intervenire. Sono intervenuti, inoltre, i carabinieri per gli accertamenti di rito, come da prassi in simili circostanze. Inutili i soccorsi da parte del personale medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della settantenne.