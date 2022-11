Ancora strade colabrodo e problemi legati alla manutenzione al centro delle polemiche dei residenti di via Foresta e di via Capo Croce. Fari puntati, e non è la prima volta per i cittadini di alcune zone di Cervaro, su tratti stradali pieni di buche, argini con sterpaglie, alberi che sovrastano la pubblica illuminazione, zone in cui la presenza di fango rende la viabilità difficile, soprattutto nella zona di via Capo Croce. Né tantomeno sono nuove le segnalazioni relative a perdite idriche riparate ma che poco dopo, magari qualche metro più in là, tornano a creare disagi. Diverse le famiglie che si sono rivolte al comitato "Foresta in Comune" per far sentire la loro voce. «Abbiamo bisogno di essere ascoltati e aiutati. Non di promesse senza soluzione. Chiediamo interventi strutturali» dichiarano.

Nei giorni scorsi l'improvvisa rottura di una tubatura in via Foresta, a pochi metri dall'asilo, ha fatto riaccendere le polemiche. Poi l'intervento di Acea per riparare in tempi celeri. L'altra nota dolente è quella legata all'illuminazione, attesa da tempo. «Ci era stata promessa l'illuminazione di tutta la zona. E questo anche perché in tal modo la zona di Foresta diventerebbe più sicura anche contro i ladri - affermano i residenti - Questo al pari dell'installazione delle telecamere: anche in questo caso era stato annunciato un sistema di videosorveglianza. Ma ancora nulla». Proprio per l'emergenza ladri a febbraio scorso si era riunita la Consulta della Sicurezza, dopo una serie di colpi messi a segno persino con i proprietari all'interno delle case: 11 le telecamere da posizionare nei punti nevralgici del territorio comunale. Oltre a punti luce, in grado di garantire la massima sicurezza.