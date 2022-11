Scontro tra un'auto e un furgone sulla Casilina nel "curvone ferro di cavallo" a Ferentino. Tanta paura e molti disagi alla circolazione anche per l'uscita degli studenti dalle scuole e per il transito dei bus. Rilievi a cura della polizia locale. Due i feriti soccorsi in codice giallo da parte dei sanitari del 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.