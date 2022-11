Realizzata una campagna di controlli dei carabinieri dei Nas nelle province ciociara e pontina. Sotto la lente sicurezza e igiene delle imprese di produzione di alimenti di origine animale. Diverse irregolarità riscontrate e due attività chiuse.

In provincia di Frosinone sono stati effettuati dieci controlli. In cinque casi sono state riscontrate irregolarità riguardanti la carenza dei requisiti igienico-sanitari e strutturali nonché la mancata applicazione delle procedure preventive di autocontrollo.

Sono state, inoltre, contestate violazioni amministrative per un valore di oltre 3.000 euro.

Ventinove i controlli in provincia di Latina, di cui quindici con irregolarità riguardanti la carenza dei requisiti igienico-sanitari e strutturali nonché la mancata applicazione delle procedure preventive di autocontrollo, elementi essenziali per individuare e contenere possibili casi di intossicazione causati dal consumo di alimenti nocivi o pericolosi. Contestate violazioni amministrative, per un valore di oltre 8.000 euro.

In particolare, si segnala che nel sud pontino si è proceduto all'immediata chiusura di un laboratorio di preparazione gastronomica e di un bar tavola per gravi carenze igienico sanitarie.