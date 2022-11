Un atto aziendale che non piace ai sindaci - che si sono espressi - come alla politica del territorio. «Dopo aver depauperato servizi e chiuso reparti, una volta, eccellenze del territorio, con l'ennesimo atto aziendale si vuole del tutto annientare quel che resta della sanità sul territorio». Lo ha dichiarato Gabriele Picano vice coordinatore di Fratelli D'Italia della provincia di Frosinone. «Ha senso "ingessare" il sistema sanitario della provincia per tre anni a pochi mesi dal rinnovo del consiglio regionale del Lazio? Sinceramente no. A mio avviso sarebbe opportuno attendere il rinnovo del consiglio regionale e le nuove linee guida per l'organizzazione della sanità. E poi procedere alla stesura di un atto aziendale consono alle esigenze della provincia di Frosinone».

Per l'esponente politico ancora una volta l'ospedale di Cassino «ne esce con le ossa rotte». Secondo la nuova bozza dell'atto il nosocomio «dovrebbe perdere addirittura 4 unità operative complesse di cui molto probabilmente una sarà Gastroenterologia. Pertanto credo che tale stato di cose debba essere evitato e invito, già da ora, le istituzioni della città a mettere in atto tutte le azioni necessarie in sede di conferenza dei sindaci, per scongiurare questa ulteriore penalizzazione dei servizi offerti dal Santa Scolastica. Inoltre ormai la nostra Asl è diventata un "autobus di linea" verso Roma. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad assunzioni di dirigenti che sono restati qui una manciata di giorni per poi essere trasferiti nella Capitale. E non credo che questo sia la forma corretta di gestire la sanità a livello territoriale».

«Tra pochi mesi - ha concluso - i cittadini della provincia di Frosinone avranno l'occasione per impedire che questo modus operandi possa continuare, indisturbato, a esistere sul territorio. Mandare a casa il centrosinistra è un atto importante per evitare un ulteriore depotenziamento della sanità del territorio».