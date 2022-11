Era impegnato nella raccolta delle olive quando è caduto ed è finito in una scarpata. Ferito un cinquantenne.

È successo ieri pomeriggio, intorno alle 16.30 a Campoli Appennino, in località Borgo Loreto. È stato necessario l'intervento del soccorso alpino per recuperare l'uomo finito sotto un pendio, molto scosceso, per poterlo così affidare alle cure dei medici.

Il cinquantenne è stato trasportato con un'ambulanza all'ospedale "Santissima Trinità" di Sora dove i medici lo hanno preso subito in cura. Ha riportato diversi traumi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, come da prassi in simili circostanze. Quello di ieri è stato il quinto incidente nei campi in Ciociaria, nell'arco di nove giorni.

La ricostruzione

Una giornata ideale per la raccolta delle olive, con le temperature ancora calde nonostante il periodo.

Il cinquantenne era nei campi insieme ad altre persone quando è caduto dall'ulivo. Era su un terreno scosceso, ed è finito in una zona impervia. L'uomo è stato raggiunto da una squadra della Croce Rossa che lo ha posizionato sulla barella e stabilizzato.

Successivamente una squadra di terra del soccorso alpino di Cassino ha raggiunto l'infortunato e fornito supporto tecnico per il trasporto in sicurezza fino all'ambulanza, dove è stato affidato alle cure dei dottori per essere poi trasportato in ospedale.

La scorsa settimana sono stati quattro gli incidenti durante la raccolta delle olive registrati in provincia di Frosinone. Ieri il quinto in cui è rimasto ferito il cinquantenne di Campoli Appennino.