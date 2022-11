Era a casa di amici per festeggiare in compagnia la notte di Halloween. Era seduto sul parapetto del balcone quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. Ferito un diciassettenne.

È successo lunedì scorso in un'abitazione ad Arpino. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi.

Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza con cui il minorenne è stato trasportato all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone per le cure del caso. Il giovane ha riportato diverse ferite, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi è di trenta giorni.

Oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri, come da prassi in simili circostanze.