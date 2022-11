Nonostante il consueto "recupero" del martedì, i casi Covid continuano la discesa. Ieri ne sono stati comunicati 317, contro i 361 dello scorso martedì e i 55 dell'altro ieri, con 531 negativizzati su 1.913 tamponi. I ricoverati passano da 42 a 36, tanti quanti erano anche domenica scorsa. Si registra, tuttavia, un nuovo decesso, quello di una donna di 89 anni residente a Ferentino. Il tasso di positività si posiziona al 16,57%, in linea con le medie dell'ultimo periodo.

Il bollettino

La scelta della Regione Lazio, ieri, è stata quella di divulgare, come di consueto, il bollettino di aggiornamento dei casi Covid. Un distinguo rispetto alla posizione del nuovo Governo che, invece, ha scelto di bloccare la diffusione del bollettino quotidiano e di trasformarlo in un report settimanale.

E, così, in questo clima di incertezza, da una parte la Regione Lazio ha reso pubblico, come sempre, l'aggiornamento, dall'altra, invece, la Asl di Frosinone si è limitata a un bollettino parziale senza l'elenco dei contagiati comune per comune.

Le cifre

Numeri alla mano, dunque, in Ciociaria si contano 317 positivi, in diminuzione rispetto ai 361 del precedente martedì. Negli ultimi sette giorni sono 1.577 i contagiati a una media di 225,28. Sette giorni fa erano 1.752 a 250,29 di media, ragion per cui la flessione è ora del 9,98%. Nel periodo precedente, invece, la contrazione si era attestata al 15,97%. Il 18 ottobre, invece, segnava un meno 20,21% nel confronto con i sette giorni prima ancora. A seguire, si aveva, all'opposto, un incremento, del 16,97%, nel confronto 5-11 ottobre con i sette giorni antecedenti.

L'incidenza per 100.000 abitanti scende ancora sotto quota 400 per la tredicesima giornata consecutiva e si posiziona a 330,60. Martedì scorso, l'incidenza era a 367,30. Il tasso di positività raggiunge il 16,57%. Il 25 ottobre era al 17,82%. Il dato di ieri è ancora più basso del 19,88% del 18 ottobre.

Tornano i decessi dopo tre giorni di fila senza vittime. Si tratta di una donna di 89 anni residente a Ferentino, è la vittima numero 938 dall'inizio della pandemia ed è anche la prima di novembre, dopo che ottobre si è chiuso con otto, mentre settembre si è fermato a sette.

I ricoverati, invece, subiscono una consistente diminuzione da 42 a 36 sugli stessi numeri di domenica. Rispetto ad ottobre, cominciato con 26 ricoverati, novembre parte con dieci unità in più. Va registrato, però, che di questi 36 nessuno si trova in terapia intensiva e che c'è stato un solo nuovo ricovero per Covid.

Sul fronte dei guariti se ne aggiungono altri 531. E, quindi, ancora una volta più dei nuovi positivi. L'altro ieri i guariti erano stati comunque 55, mentre martedì scorso erano 564. I tamponi processati ieri sono stati 1.913. Martedì scorso erano stati più di duemila con 2.026. Il 18 ottobre, invece, erano stati 2.108. L'ultima settimana si è fermata a 9.494, in ribasso rispetto alle precedenti archiviate a 10.868 (17-23 ottobre), 11.820 (10-16 ottobre) e 11.158 (3-9 ottobre).

I numeri regionali

Questi i dati forniti dall'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato: «Nel Lazio su 2.145 tamponi molecolari e 17.740 tamponi antigenici per un totale di 19.885 tamponi, si registrano 3.499 nuovi casi positivi (+2.436), sono 4 i decessi (+2), 562 i ricoverati (-22), 32 le terapie intensive (0) e 2.582 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.879».

Lo stesso D'Amato ricorda che «il ministero della Salute ha emanato una circolare che autorizza e raccomanda un'ulteriore dose di richiamo (quinta dose) con vaccino a mRNA bivalente per: persone over 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani Rsa, over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, over 60 che ne facciano richiesta. Questi soggetti devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente. Per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall'ultima somministrazione o dall'ultima infezione da Covid19 (data del test diagnostico positivo). Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di-richiamo. Prenotazioni su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it».

Sul fronte del vaccino antinfluenzale: «sono state distribuite oltre 810 mila dosi di vaccino ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta - conclude D'Amato - Sono state registrate oltre 290 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 3.348 medici di medicina generale e 326 pediatri di libera scelta».