Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla commemorazione dei defunti. Il programma delle celebrazioni per la giornata di oggi prevede, alle 10, lo schieramento del picchetto armato e delle rappresentanze militari, nel piazzale antistante l'ingresso del Cimitero. Alle 10.10, la resa degli onori al Prefetto e al Comandante del presidio militare; alle 10.15, la benedizione della corona da parte del cappellano militare. A seguire, la deposizione della corona al cippo monumentale, dedicato alla memoria dei Caduti civili di guerra in Ciociaria.

Al termine della cerimonia, verrà celebrata, nella cappella del civico Cimitero, una messa in suffragio dei caduti civili di guerra. Il programma prevede, inoltre, alle 17.30, presso il Santuario Madonna della Neve, la messa in suffragio dei defunti celebrata dal Vescovo Spreafico. Alle 18.30, la processione dal Santuario Madonna della Neve al civico cimitero; alle 19, la deposizione della corona alla memoria dei defunti. «La ricorrenza del 2 novembre – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – costituisce, per l'intera comunità, il giorno in cui la memoria accoglie i sentimenti di affetto, di nostalgia e di speranza, rivolgendo una preghiera a chi non è più tra noi».