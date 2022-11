Lite tra due giovani fratelli, già conosciuti alle forze dell'ordine: i vicini preoccupati chiamano i soccorsi. Ieri sera vigili del fuoco, ambulanza e polizia di Stato su via Marsicana.

Uno dei due ragazzi aveva scaraventato mobili e un materasso giù dal balcone dell'appartamento, al secondo piano del palazzo, generando poi un piccolo incendio del materiale sotto casa. Grande trambusto ieri sera in via Marsicana per quanto accaduto.