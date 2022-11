Ladri in azione: furti nelle abitazioni di via Campidoglio e Capo Sant'Angelo.

I colpi sono stati messi a segno nel tardo pomeriggio di sabato scorso, in assenza dei padroni di casa. Nullo il bottino complessivo: in via Campidoglio i malviventi hanno soltanto messo a soqquadro un appartamento, approfittando dell'assenza dei proprietari e molto probabilmente non hanno proseguito disturbati dal loro rientro in casa. Erano entrati dal retro, mettendo arredi facilmente spostabili dietro il portone di ingresso, e creando creata una facile via di fuga attraverso uno studio adiacente. I ladri hanno spostato librerie e mobili quasi certamente alla ricerca della cassaforte, ma di fatto non hanno trovato nulla, né denaro, né gioielli. Pertanto si sono dati alla fuga a mani vuote, disturbati dal rientro dei padroni di casa. Si sono introdotti anche in un appartamento disabitato a Capo Sant'Angelo, dove però non hanno potuto rubare nulla.

Nonostante i due colpi a vuoto, torna l'incubo dei furti a Ceprano, dopo un lungo periodo di tranquillità. Tra i cittadini si riaffaccia la paura di trovarsi in casa malviventi senza scrupoli. Di fatto, oggi è raro che i ladri possano trovare soldi nelle case, ormai si paga con le carte di credito, e se si hanno liquidi nel portafoglio si tratta di pochi euro. Anche i preziosi non si trovano facilmente, per cui i furti non sono più redditizi come un tempo. Eppure, le bande organizzate continuano a minare la tranquillità dei ciociari.

La tecnica utilizzata è quella di sempre: colpi rapidi in assenza dei proprietari. I malviventi sono veloci, organizzati, cercano denaro e preziosi e non è escluso che provengano dalla Campania. Agiscono anche all'imbrunire e in genere colpiscono abitazioni prossime alle vie di fuga, non lontane dal casello autostradale. L'emergenza sanitaria ha sicuramente dato una brusca frenata ai furti che ora stanno riprendendo, con gravi danni alle abitazioni, oltre alla violazione all'intimità della casa e al senso di amarezza e impotenza che nasce nelle persone colpite. Intanto, i carabinieri hanno intensificato i controlli per continuare a garantire sul territorio quella sicurezza che si stava vivendo da tempo a Ceprano.