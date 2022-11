Una giornata intrisa di grande spiritualità ma anche dall'alto profilo istituzionale: è quella svoltasi domenica 30 ottobre presso la chiesa evangelica "Salvation Gate" di Ferentino, punto di riferimento di una nutrita comunità nigeriana i cui componenti risiedono in diversi comuni della provincia. A rendere straordinaria e storica l'occasione è stata la presenza dell'ambasciatore nigeriano Yaya Adisa Olaitan Olaniran, che è anche rappresentante permanente per il suo Paese presso Fao, Ifad & Wfp e che ha voluto festeggiare i suoi 80 anni nella chiesa del pastore Benson Ekakitie, del quale è padre spirituale.

Di fronte ad una chiesa affollata e partecipe, fra preghiere, musica, canti e balli religiosi tipici della cultura e della spiritualità nigeriane, l'ambasciatore ha calamitato l'attenzione dei presenti con discorsi e predicazioni che hanno toccato il cuore e lo spirito di tutti. Il diplomatico è stato accolto anche dalle massime autorità amministrative di Frosinone: in prima fila l'assessore Danilo Magliocchetti in rappresentanza del sindaco Riccardo Mastrangeli.

Il primo cittadino, impossibilitato ad essere presente fisicamente per precedenti impegni, è poi intervenuto tramite Zoom portando a tutti i saluti della città e suoi personali. Sia Mastrangeli che Magliocchetti hanno avuto parole di grande apprezzamento per la costruttiva presenza in Ciociaria della vasta comunità nigeriana e per l'operato della chiesa del pastore Benson. Mastrangeli si è quindi rivolto all'ambasciatore invitandolo ufficialmente ad un successivo incontro nel quale pianificare iniziative per la reciproca crescita della comunità nigeriana e di quella ciociara.