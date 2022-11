Due uffici senz'acqua da venti giorni. È quanto denunciano i titolari dei due immobili, ubicati in via Aonio Paleario in pieno centro storico. Gli immobili sono a secco, ma nonostante diversi solleciti ad Acea Ato 5 il disservizio non è stato ancora risolto, affermano gli interessati. Temendo un guasto, è stato anche contattato un tecnico privato che, ieri mattina, ha effettuato un sopralluogo. Dalle verifiche è risultato che al contatore non arriva proprio acqua il che fa temere gli interessati che ci sia qualche interruzione sulla condotta che poi serve le due utente. Da qui un nuovo sollecito al gestore del servizio idrico integrato perché intervenga quanto prima per ovviare al problema.