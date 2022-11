La discesa dei casi Covid prosegue anche in questo inizio di settimana, sesto giorno di fila di flessione. I positivi sono 55 così come i negativizzati su 336 tamponi processati. Ancora zero il dato dei decessi, mentre tornano a salire i ricoverati, da 36 a 42.

La giornata

Sono 9 i contagiati di Frosinone, 7 quelli di Cassino e 5 quelli di Collepardo e Ferentino. Seguono Alatri e Ceccano a 4, Sora a 3, Anagni, Castelliri, Piedimonte San Germano e Sant'Apollinare a 2, Atina, Boville Ernica, Fumone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Pontecorvo, Ripi, Torrice e Veroli a 1.

L'andamento

Il trend settimanale segna una riduzione dei contagiati del 10,44% rispetto ai sette giorni antecedenti. In questo periodo i positivi sono stati 1.621 alla media di 231,57. Lo scorso lunedì erano 1.810 a 258,57 con una diminuzione del 20,30% su sette giorni. Prima ancora i casi erano 2.271 a 324,43 di media per un meno 12,62%. Ieri si è chiuso il mese di ottobre che ha registrato 8.975 contagiati a 289,51 di media in rialzo rispetto ai 6.267 e 208,90 di settembre e ai 7.567 e 244,09 di agosto. A parte luglio (21.393 e 244,09 di media), ottobre ha registrato più positivi anche di giugno e maggio.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale prosegue nel trend di costante e lieve diminuzione. Ora è scesa a 339,83 rispetto ai 379,45 di lunedì scorso e ai 476,10 del 17 ottobre. Siamo sugli stessi valori del 27 settembre, che si era fermato a 338,99. Il tasso di positività si mantiene intorno al 16% per la terza volta delle ultime cinque. Ieri, comunque, si è avuto un leggero incremento dal 16,08 al 16,37% in linea con la media delle due precedenti settimane chiuse una al 16,83% e l'altra al 16,03%.

I ricoverati e i guariti

I ricoverati risentono di un'ulteriore rialzo da 36 a 42. Nella seconda parte del mese c'è stato un aumento dei ricoverati, considerato che il mese era iniziato a 26. I guariti ieri si sono fermato sugli stessi numeri dei nuovi positivi. La passata settimana ha avuto 2.261 negativizzati, in diminuzione rispetto alla precedenti settimane.

I tamponi

La settimana comincia con 336 tamponi processati, più o meno sui livelli di due settimane fa. Ma il trend è in diminuzione.

Mascherine negli ospedali

«L'Unità di crisi Covid della Regione Lazio valuta opportuno mantenere l'utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa almeno per tutto il periodo dell'influenza stagionale classica che si sovrapporrà al Covid», lo afferma l'assessore Alessio D'Amato. «Questa determinazione di natura tecnica serve innanzitutto a tutelare gli anziani e i fragili», ha concluso D'Amato.