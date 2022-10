Domani, a otto anni della tragica scomparsa di Gilberta Palleschi, barbaramente uccisa senza un perché mentre faceva una passeggiata, verrà celebrata in suo ricordo una messa, alle ore 18, nella Chiesa parrocchiale di Fontechiari. La professoressa d'inglese fu uccisa il primo novembre del 2014 quando, complice una bella giornata di sole, aveva deciso di uscire per fare una passeggiata nella natura. Invece ha incontrato una tremenda fine: ad ucciderla fu Antonio Palleschi, oggi in carcere. Da allora la famiglia di Gilberta convive con la terribile assenza della donna, che domani pomeriggio sarà ricordata nella funzione religiosa in programma nella Chiesa parrocchiale del paese.