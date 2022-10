Sassi che piovono sulle automobili in corsa. È quanto accaduto nel corso delle ultime ore lungo la strada provinciale Ausonia-Coreno Ausonio. Una follia raccontata dalle forze dell'ordine che hanno ricevuto le segnalazioni da parte dei passanti spaventati per quanto accaduto.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine i ragazzi, tutti adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni, si sarebbero nascosti nella stradina laterale che conduce al cimitero di Coreno Ausonio.

Coperti tra i cespugli iniziano a lanciare sassi e pietre sulle automobili in transito. Un comportamento pericoloso che ha messo seriamente a rischio l'incolumità degli automobilisti.

Molti coloro che si sono spaventati per l'arrivo improvviso delle pietre che hanno lambito le vetture. Riportando in alcuni casi anche piccoli danni alle proprie auto. Sono stati i conducenti a chiamare le forze dell'ordine e a avvisare di quanto stava accadendo, informazioni preziose che hanno permesso di avviare i primi accertamenti e, soprattutto, di informare il sindaco di Coreno Ausonio, Simone Costanzo.

E il primo cittadino ha voluto denunciare pubblicamente l'accaduto: «Le forze dell'ordine mi hanno segnalato di aver ricevuto diverse segnalazioni per lancio di sassi sulle auto sulla provinciale Ausonia-Coreno Ausonio, nei pressi del cimitero comunale, da parte di giovanissimi, presumibilmente tra i 12 e i 15 anni, che si nascondono nella stradina che conduce al cimitero».

L'appello

Quindi il sindaco si è rivolto alle famiglie affinché intervengano per evitare il ripetersi di queste situazioni che possono trasformarsi in tragedia. Un appello affinché spieghino ai propri figli la pericolosità di simili gesti che, anche la cronaca recente ha raccontato, possono finire con conseguenze drammatiche.

«La notizia mi lascia basito e irritato e desidero rivolgere un appello a tutti genitori, senza incolpare di preciso ovviamente nessuno, perché trasmettano a tutti i figli la gravità e la stupidità di tali gesti» afferma il primo cittadino. «Gesti che possono avere conseguenze terribili su ignari e innocenti automobilisti di passaggio» ha aggiunto il sindaco Simone Costanzo.