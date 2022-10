Per il quinto giorno consecutivo e per la terza settimana di fila diminuiscono i contagi al Covid-19. Nel bollettino di ieri segnalati 192 contagiati su 1.194 tamponi per un tasso del 16,08%, in calando, 385 negativizzati, nessun deceduto e 36 ricoverati, stesso numero di sabato. L'incidenza per 100.000 abitanti fa un ulteriore passo verso il basso toccando quota 341,09.

La giornata

Dei 192 positivi 24 sono di Alatri, 14 di Ceccano, 13 di Cassino e 11 di Frosinone. Poi, sotto la doppia cifra, seguono Fiuggi a 9, Monte San Giovanni Campano e Veroli a 8, Ceprano a 7, Anagni e Ferentino a 6, Amaseno, Isola del Liri e Sora a 5, Pontecorvo, Strangolagalli e Torrice a 4, Atina, Cervaro, Paliano, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone e Vallecorsa a 3, Aquino, Arce, Patrica, Piedimonte San Germano, San Giorgio a Liri e Sgurgola a 2, Alvito, Arnara, Arpino, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Campoli Appennino, Casalvieri, Castro dei Volsci, Colfelice, Collepardo, Esperia, Fumone, Giuliano di Roma, Pescosolido, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Ripi, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Supino, Torre Cajetani, Vallerotonda, Vico nel Lazio, Villa Latina e Villa Santa Lucia a 1.

I decessi

Anche ieri nel bollettino non ci sono state vittime. La settimana, pertanto, si chiude con un solo decesso, in miglioramento rispetto alla precedente, archiviata con quattro vittime. Dall'inizio del mese si registrano otto decessi legati al Covid contro i sette di settembre.

Il trend

La settimana si è chiusa con 1.627 contagiati a una media di 232,43 ed è la terza consecutiva in diminuzione. È meno 9,06% rispetto alla precedente settimana che, a sua volta, si era chiusa con un meno 22,95%. Prima ancora, nel periodo 10-16 ottobre, c'era stato un meno 10,03%. Alla prima di ottobre eravamo a più 24,03%, mentre nel periodo a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre, sempre rispetto ai sette giorni antecedenti, l'incremento era stato del 41,18%. Del resto l'attuale media giornaliera di 232,43 è la migliore dopo i 210,57 tra il 19 e il 25 settembre.

A ottobre si sono contagiate 8.920 persone alla media di 297,33. Tolto luglio, condizionato dall'impennata di positivi (21.393 a 690,09 di media) è il mese peggiore degli ultimi sei, nei quali, al massimo, si era raggiunta la soglia degli 8.253 casi di giugno. Per la cronaca, a ottobre 2021, prima dell'esplosione della variante Omicron, i contagiati erano appena 641, poco più di 20 al giorno.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale resta sotto i 400 per l'undicesima volta consecutiva. Ieri il valore si è posizionato a 341,09 rispetto ai 375,05 di domenica scorsa e ai 486,79 del 16 ottobre. Prima ancora, il 9 ottobre, l'incidenza era a 541,09 e il 2 ottobre a 436,27. Per trovare un dato migliore dell'attuale occorre ritornare al 27 settembre quando era a 338,99, ma in risalita.

Sul versante del tasso di positività, si è avuta una nuova flessione con il 16,08%. La settimana si è chiusa, così, a una media del 16,83%, in leggero rialzo rispetto al 16,03% di quella trascorsa. Si tratta, comunque, delle migliori settimane dell'ultimo periodo, tenuto conto che dal 10 al 16 ottobre il rapporto tra positivi e tamponi era al 19,78% e dal 3 al 9 ottobre al 22,62%. Andando ancora a ritroso, dal 26 settembre al 2 ottobre il tasso era al 21,02% e, dal 19 al 25 settembre, al 18,63%. per trovare percentuali inferiori alle attuali occorre retrodatare la ricerca al 5-11 settembre (14,47%).

I ricoverati e i guariti

Da due giorni i ricoverati si sono fermati a 36, otto in meno rispetto a venerdì. Nell'ultimo periodo c'era stata una ripresa del numero dei ricoverati. Ottobre era iniziato con 26 ricoverati poi scesi a 20 il giorno seguente. Da metà mese in poi il nuovo boom fino a un massimo di 47 ricoverati, registrato due volte il 20 e il 24 ottobre.

I guariti sono altri 385 con il totale settimanale che si porta a 2.261 su numeri inferiori a quelli delle due precedenti settimane, terminate a 2.448 e 2.512. Da inizio mese si sono negativizzate 9.698 persone.

I tamponi

L'ultimo giorno della settimana aggiunge al conto 1.194 test processati. Da lunedì sono stati 9.494 i tamponi su cifre inferiori al periodo 17-23 ottobre (10.868), 10-16 ottobre (11.820) e 3-9 ottobre (11.158).

Il bollettino regionale

Nel Lazio su 14.609 tamponi, si registrano 2.151 casi (-478) e 2 decessi (-2). Quindi si segnalano 606 ricoverati (-26), 32 terapie intensive (0) e 2.387 guariti. Il tasso di positività è al 14,7%.