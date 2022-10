Scontro tra auto e moto sulla SS 666 per Forca d'Acero all'altezza del territorio di Pescasseroli. Ferito un motociclista di 24 anni. È successo poco dopo le 10. Sul posto un'automedica e gli operatori del 118 con un'ambulanza con cui il giovane è stato trasportato all'ospedale di Sora. I medici hanno, però, disposto per il motociclista il trasferimento in una struttura della Capitale. L'eliambulanza è atterrata all'ospedale Ss.ma Trinità con cui il ventiquattrenne è stato accompagnato al policlinico Umberto I di Roma. Diverse le ferite riportate ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.