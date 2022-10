Era nei campi impegnato nella raccolta delle olive, quando è scivolato dal trattore ed è rimasto incastrato tra il mezzo agricolo e l'ulivo. Ferito un settantenne, trasportato con l'eliambulanza al policlinico "San Camillo-Forlanini" di Roma. L'incidente si è verificato intorno alle 17.30 di ieri, sotto il costone del paese. Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

La ricostruzione

L'anziano era sul terreno per recuperare le olive raccolte, quando è scivolato dal mezzo agricolo. Immediatamente le persone che erano con lui hanno contattato i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza. Dopo le prime cure i medici ne hanno disposto per il monticiano il trasferimento in una struttura ospedaliera più attrezzata per le cure del caso.

Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza con la quale il ferito è stato trasportato all'ospedale "San Camillo-Forlanini" della capitale. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, inoltre, i militari come da prassi in simili circostanze. Il settantenne è stato trasportato, come detto, nella struttura della capitale, in codice rosso, ma fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita. La zona è stata raggiunta da alcuni cittadini, richiamati dall'arrivo dei soccorsi e in particolare dell'eliambulanza.