Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio i carabinieri della stazione di Fiuggi hanno multato un diciottenne di Tivoli per abbandono di rifiuti. La sanzione è di 600 euro per il giovane che, nei giorni scorsi, aveva abbandonato scarti domestici indifferenziati lungo la strada SS Prenestina all'altezza del Km. 29. I carabinieri sono risaliti all'autore della violazione ambientale attraverso l'esame della documentazione rinvenuta tra i rifiuti abbandonati. Al ragazzo è stato imposto anche il ripristino dello stato dei luoghi, come disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 più noto come "Testo Unico Ambiente".