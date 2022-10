Per il quarto giorno di fila calano i contagi al Covid-19 in Ciociaria. Nel bollettino di ieri sono segnalati 227 casi su 1.178 tamponi effettuati, con un rialzo quindi del tasso di positività, 308 negativizzati. In discesa l'incidenza per 100.000 abitanti e il numero di ricoverati, ora 36. Non si registrano, invece, vittime.

La giornata

Frosinone con 32 casi apre la lista dei comuni con il maggior incremento giornaliero. Seguono Cassino a 21, Alatri a 20, Ceccano a 15, Ferentino a 14, Boville Ernica a 13, Isola del Liri a 10, Anagni, Cervaro e Veroli a 6, Patrica e Sora a 4, Amaseno, Arnara, Arpino, Fiuggi, Fumone, Pastena, Pignataro Interamna, Pofi, sant'Elia Fiumerapido e Vallecorsa a 3, Aquino, Belmonte Castello, Castro dei Volsci, Colfelice, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Piglio, Pontecorvo, Ripi, Roccasecca e Torrice a 2. Infine un solo caso a Alvito, Atina, Ausonia, Castelliri, Ceprano, Colle San Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Giuliano di Roma, Guarcino, Morolo, Picinisco, san Giovanni Incarico, Santopadre, Serrone, Sgurgola, Torre Cajetani, Vico nel Lazio, Villa Santa Lucia e Villa Santo Stefano.

Il trend

La settimana registra 1.435 contagiati a 239,17 di media. Negli ultimi sette giorni il dato tocca quota 1.633 a 233,29 di media pe run meno 12,35% rispetto ai sette giorni precedenti. Sabato scorso, invece, registrava un meno 21,85%. A ottobre i contagiati sono 8.728 ovvero 300,96 al giorno. Da dicembre, dall'esplosione di Omicron, ottobre, attualmente, è il sesto peggior mese.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale scende ancora. Ieri è arrivata a toccare quota 342,35 contro i 390,57 dello scorso sabato. Si viaggia su livelli prossimi a quelli del 27 settembre. Da dieci giorni l'incidenza è sotto quota 400. Il tasso di positività, nelle ultime ore, ha subito un lieve rialzo: se giovedì era al 16,02%, nei due giorni successivi è stato prima al 18,75% e poi al 19,27% con la media settimanale che cresce al 16,96%, leggermente oltre il dato della precedente settimana, archiviata al 16,03%, ma al di sotto del 19,78% del periodo 10-16 ottobre.

I ricoverati e i guariti

Fanno un bel passo indietro i ricoverati che, in appena 24 ore, scendono da 44 a 36. Si tratta del secondo valore più basso in due settimane. Rispetto a inizio mese, però, sin contano 10 ricoverati in più. I negativizzati continuano a superare la quota dei positivi di giornata. ieri se ne sono aggiunti 308 con il totale settimanale che raggiunge i 1.876, in prospettiva meno dei 2.448 della passata settimana.

I tamponi

Sono 1.178 i test processati ieri. Da lunedì i tamponi eseguiti sono 8.284. Anche in questo caso dovrebbero essere meno dei 10.868 della passata settimana.