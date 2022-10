Scatta il conto alla rovescia per le elezioni studentesche all'Università di Cassino, previste l'8 e il 9 novembre. Anche in questa tornata elettorale, Primavera Studentesca ha messo in campo tutte le forze possibili: parliamo di 105 candidati per i vari organi di rappresentanza dell'Ateneo.

L'associazione universitaria, da quasi 10 anni la fa da padrone all'interno di Unicas. Numerosi sono stati i progetti portati a compimento dall'associazione più longeva dell'ateneo e molte sono le proposte presenti in questo programma elettorale.

«Alla base del nostro programma elettorale - afferma Luigi Gaglione, presidente di Primavera - come al solito c'è la continua assistenza agli studenti nella loro vita universitaria, non solo dal punto di vista informativo ma anche dal punto di vista strutturale». E aggiunge: «La settimana prossima apriremo un'altra aula studio completamente gestita da noi e a completa fruizioni di tutti gli studenti, che si aggiunge a quelle di Ingegneria e di Lettere. Abbiamo donato all'università un defibrillatore per rendere questo posto il più sicuro possibile. Ogni giorno siamo presenti sulle tematiche più importanti e cruciali per l'ateneo tra cui il regolamento tasse e contributi e calendario degli esami».

Numerosi sono i successi conquistati ultimamente da Primavera, sia in ambito regionale che nazionale, centrando l'elezione di uno studente cassinate nel più alto organo di rappresentanza nazionale degli studenti universitari, il Csnu, dopo più di 15 anni di assenza. «Siamo consapevoli dell'importanza del ruolo che rivestiamo ormai da quasi 10 anni, per questo con grandissimo senso di responsabilità e visione verso il futuro presentiamo nuovamente la nostra lista per le elezioni che riguarderanno il biennio 22-24 con ben 105 candidati contraddistinti da una forte motivazione per rendere l'esperienza universitaria di ogni studente il più possibile su misura a seconda delle aspirazioni di ognuno di loro».