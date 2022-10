Ennesimo incidente sulla superstrada Cassino-Formia. Una motocicletta e una Fiat Panda si sono appena scontrate all'altezza del territorio di Castelnuovo Parano, in località Valli, nella zona teatro di moltissimi e continui incidenti. Contusioni per il motociclista, originario di Ausonia. Immediato l'intervento a parte dei passanti, mentre sul posto sono appena arrivati i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Per fortuna, stando alle prime indiscrezioni non sembra che le persone coinvolte, il motociclista e la donna alla guida dell'utilitaria che viaggiava con due figli, abbiano riportato gravi ferite.