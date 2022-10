Cade da una scala mentre raccoglie le olive. Ferita una sessantenne, trasportata all'ospedale "San Benedetto" di Alatri. È successo questa mattina intorno alle 10.30 in località Crocifisso, alla periferia della città ernica. In un primo momento è stata allertata anche l'eliambulanza, ma i medici hanno poi disposto il trasferimento della donna nella struttura ospedaliera di Alatri. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri come da prassi in simili circostanze.