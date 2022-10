Anziano investito in via Campidoglio, mentre si accingeva ad attraversare la strada. Il sinistro si è verificato ieri, sera intorno alle 19. Un ottantaseienne si trovava a camminare lungo via Campidoglio, zona Sant'Antonio, in prossimità di supermercati e bar quando, mentre stava attraversando, è stato investito da auto in transito, guidata da un pensionato che viaggiava in direzione Nord. L'anziano é caduto a terra, ha battuto la testa e riportato una ferita alla gamba. Immediatamente, sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri della locale stazione e i vigili urbani. L'ottantaseienne è stato soccorso e poi caricato sull'ambulanza per essere trasportato all'ospedale "Spaziani" di Frosinone.

Sul posto sono accorsi passanti e i parenti dell'anziano, che abita non lontano dalla zona dell'incidente. Il ferito non ha mai perso conoscenza, è rimasto vigile, per cui le sue condizioni generali non sono apparse fortunatamente gravi, seppure preoccupanti in considerazione dell'età.

L'incidente di ieri riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale, in particolare nella zona di Sant'Antonio, dove già in passato sono stati investiti pedoni. L'area, infatti, è molto trafficata in quanto sono presenti attività commerciali e quindi mezzi in manovra e pedoni. Ci sono anche incroci, per cui spesso si creano situazioni di pericolo. L'attenzione deve essere alta, basta una distrazione o la scarsa visibilità e si rischia di causare incidenti o, come in questo caso, di investire pedoni.

L'anziano coinvolto nel sinistro di ieri sera frequenta quotidianamente la zona a piedi, abita non lontano dalla chiesetta di Sant'Antonio per cui è solito percorrere via Campidoglio, raggiungendo anche le attività commerciali o semplicemente per una passeggiata. Un ottantaseienne in forma, partecipe della vita di paese, abituato a spostarsi nel suo quartiere, di cui conosce ogni tratto. Ora la dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri che, dopo essere intervenuti prontamente, hanno garantito i regolari soccorsi ed effettuato i rilievi di rito.