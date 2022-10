Un ringraziamento sentito per il lavoro svolto dal personale medico e infermieristico del reparto di chirurgia del Santissima Trinità per essersi preso cura di suo padre. È quanto, con una lettera indirizzata alla direzione generale della Asl e al direttore sanitario dell'ospedale sorano, ha espresso l'ambasciatrice del Nicaragua in Italia, Monica Robelo, riconoscente per l'assistenza che il suo papà ha ricevuto sin dal suo arrivo in ospedale.

"Il padre della diplomatica nicaraguegna, arrivato in pronto soccorso con seri problemi urologici, è stato prontamente visitato e ricoverato presso il reparto di chirurgia, nella sezione di urologia, dove è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia urologica perfettamente riuscito - spiega l'azienda sanitaria in una nota - È stato lui stesso a volersi recare presso il nosocomio sorano sapendo di aver trovato il giusto rimedio al proprio problema di salute. L'ambasciatrice Robelo ha espresso un personale elogio e sentito ringraziamento al direttore di chirurgia generale ed oncologica Giuseppe Mezzetti, al responsabile di urologia Mario Prata, all'anestesista Nazareno Lo Martire, alla coordinatrice infermieristica Giuseppina Cerqua, ai dirigenti medici e al personale infermieristico".