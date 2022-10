Piccola flessione dei casi di Covid-19 in provincia di Frosinone. Il bollettino quotidiano emesso nella giornata di ieri dall'Azienda sanitaria di Frosinone ha registrato, infatti, 264 nuovi casi di infezione da nuovo Coronavirus, 8 in meno rispetto alla rilevazione precedente. In diminuzione anche i nuovi negativizzati: 296 contro i 361 precedentemente registrati. Tornano, invece, a salire i ricoverati che sono passati da 33 a 40; zero i decessi e 1.648 i tamponi effettuati.

Guardando alla distribuzione geografica dei casi, il primato di giornata è andato nuovamente al capoluogo con 36; a seguire Alatri 22, Cassino 19, Ceccano 17, Ceprano e Veroli 12, Anagni e Ferentino 10, Torrice 9, Boville Ernica 8, Fiuggi e Supino 7, Patrica e Sant'Elia Fiumerapido 5, Arnara, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Trivigliano e Vallecorsa 4, Casalvieri, Cervaro, Fontechiari, Paliano, Ripi, Roccasecca, Sora e Terelle 3, Acuto, Aquino, Belmonte Castello, Castro dei Volsci, Collepardo, Pofi, San Giorgio a Liri, Sgurgola, Villa Santa Lucia e Villa Santo Stefano 2, Arce, Arpino, Atina, Castelliri, Castrocielo, Esperia, Falvaterra, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pastena, Picinisco, Piedimonte San Germano, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Serrone, Torre Cajetani e Vico nel Lazio 1.

Nel Lazio sono stati 2.981 i nuovi casi di pazienti positivi al Covid 19, 298 in meno rispetto al dato precedente. I test processati sono stati 20.336, di cui 4.023 molecolari e 16.313 antigenici: il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid, invece, è di 14,6%. A comunicarlo, come di consueto, è stato l'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella regione, inoltre, sono stati registrati 3 morti, 2 in meno rispetto alla rilevazione precedente, mentre le persone guarite sono state 5.341. Nella capitale i contagi di hanno raggiunto quota 1.533, mentre nelle province i nuovi pazienti sono 828.

All'interno della regione Lazio gli attuali casi positivi sono 55.576 con 54.926 persone in isolamento. Nelle strutture ospedaliere si trovano ricoverate 618 persone nei reparti ordinari, 11 in meno al dato precedente, mentre le terapie intensive occupate sono 32, una più. Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 12.207 persone e altre 2092.188 sono guarite a fronte di 2159.971 casi esaminati in totale.