Tragedia a Vico nel Lazio, anziana viene colta da malore mentre raccoglie le olive e muore. M.C. 75 anni è stata subito soccorsa dal figlio che ha contattato il 118. Purtroppo i tentativi di soccorso sono stati inutili. Per l'anziana residente ad Alatri non c'è stato nulla da fare. La notizia si è diffusa nella tarda serata destando tanto dolore e incredulità. Pochi giorni fa un'altra simile tragedia sui campi a Veroli, dove ha perso la vita un sessantaseienne caduto da una scala e finito in un piazzale nel cortile della sua abitazione.