Tir in fiamme in autostrada al chilometro 687 in direzione nord. L'autocisterna carica di liquido infiammabile stava percorrendo il tratto di A1 tra Caianello e San Vittore quando improvvisamente ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto il mezzo in pochi istanti. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, ancora in azione, e polizia stradale di Cassino. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Al momento ci sono cinque chilometri di coda. Per chi proviene da Napoli, dunque, in direzione Roma, Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita al casello di Caianello.