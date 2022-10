Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio dei carabinieri del Comando provinciale di Frosinone con l'obiettivo di assicurare ai cittadini una costante attività di prevenzione e presenza dell'Arma sul territorio.

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Alatri hanno implementato i servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle ore serali e notturne, per il contrasto ai reati predatori ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, segnalando tre giovani alla Prefettura di Frosinone, in quanto trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacente detenuta per uso personale

In particolare, i militari dell'aliquota Radiomobile, durante un servizio pomeridiano, hanno deferito all'autorità amministrativa un ventiseienne di Alatri che, controllato in zona isolata, è stato trovato in possesso di hashish.

E a Fiuggi i carabinieri della locale Stazione durante un servizio serale hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, due diciannovenni del luogo, trovati in possesso di marijuana.

La sostanza stupefacente era stata nascosta dai due ragazzi nelle tasche e nel cruscotto dell'autovettura.