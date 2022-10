Lunedì pomeriggio gli agenti della Squadra mobile di Frosinone con il supporto del Reparto cinofili di Nettuno hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un uomo di 37 anni. Nella sua abitazione è stata rinvenuta una grossa quantità di marijuana: due chili già essiccata e custodita in barattoli di vetro e altri 19 chili di piante in essiccazione. L'altro ieri l'arresto è stato convalidato e l'uomo è finito ai domiciliari.