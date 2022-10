Momento di panico oggi pomeriggio a Pontecorvo. Un'automobile guidata da un ottantenne della città fluviale ha investito un ragazzo. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine ma dalle prime ricostruzioni pare che l'auto, un'Alfa 147, sia finita sul marciapiede di corso Vittorio Emanuele impattando contro il montante della farmacia del sindaco Anselmo Rotondo.

La vettura ha investito un trentenne che si trovava in quel momento sul marciapiede. Il sindaco ha immediatamente allertato i soccorsi, i sanitari del 118 hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino dove sono state prestare tutte le cure del caso. Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite gravi e poco fa è stato dimesso. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e gli agenti della polizia municipale che si sono recati sul posto per i rilievi del caso.