Da quindici giorni a questa parte la curva del Covid, che era tornata a salire, ha nuovamente ripiegato verso il basso. Un andamento confermato anche dai dati diffusi ieri dalla Asl di Frosinone. In provincia ieri si contavano ancora una volta più negativizzati (361) che nuovi casi (272) con una decisa riduzione dei ricoverati, scesi a 33, al minimo dal 13 ottobre. Nessun decesso, mentre i tamponi effettuati sono 1.448.

La giornata

Dei 272 contagiati, la metà è concentrata nei grandi centri. E, dunque, ad aprire la lista è Frosinone con 35 casi, seguita da Ceccano e Veroli con 17, Alatri con 16, Cassino con 15, Sora con 13, Anagni e Ferentino con 12, Fiuggi con 10, Isola del Liri e Paliano con 8, Boville Ernica con 6, Arpino, Monte San Giovanni Campano, Serrone Supino con 5, Ceprano, Fontana Liri, Piglio, Ripi, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido con 4, Atina, Cervaro, Fumone, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Torrice, Vallecorsa, Vico nel Lazio e Villa Santa Lucia con 3, Acuto, Aquino, Arce, Arnara, Broccostella, Esperia, Patrica, Sgurgola e Trivigliano con 2, Castro dei Volsci, Falvaterra, Fontechiari, Gallinaro, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Piedimonte San Germano, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, Santopadre, Strangolagalli, Vallerotonda e Vicalvi con 1.

Il trend

La prima parte della settimana presenta 694 contagiati alla media giornaliera di 231,33. Su questi livelli sarebbe la terza consecutiva di ribasso. In sette giorni i casi sono 1.723 alla media di 246,14 con una contrazione del 13,85% nel confronto con il periodo precedente. Quest'ultimo, invece, si era chiuso esattamente a 2.000 (285,71 di media) in flessione del 24,50% rispetto ai sette giorni prima ancora. Andando ancor più a ritroso, dal 6 al 12 ottobre i contagiati erano 2.649 (378,43 la media) ovvero il 16,24% in più rispetto all'inizio del mese. Mese che, per il momento, viaggia su 7.987 positivi a 307,19 di media. Quest'ultima è la più alta degli ultimi mesi, seconda solo ai 690,09 di luglio quando ci fu una verticosa impennata dei casi di Covid.

Gli indicatori

La discesa dell'incidenza per 100.000 abitanti si è mantenuta anche nella giornata di ieri. Il valore è arrivato a toccare 361,22, settima giornata di fila sotto i 400. Siamo sui valori del 28 settembre, in un momento di ripresa dei contagi e, all'opposto, del 24 agosto, quando invece la tendenza era come quella di oggi. Mercoledì scorso l'incidenza era a 419,29, mentre il 12 ottobre era a 555,35, il top dell'ultimo periodo. Da quel momento, infatti, il trend si è capovolto. Il tasso di positività ha un sussulto e si porta al 18,78% in risalita dal 17,82% del giorno precedente. La media della settimana risale così al 15,90%, comunque ancora inferiore al 16,03% con il quale si era chiusa la precedente.

I ricoverati e i guariti

Finalmente tornano a scendere in modo più evidente i ricoverati per Covid. In appena 24 ore sono passati da 42 a 33. Siamo tornati sui livelli del 13 ottobre, secondo giorno sotto i 40 degli ultimi dieci. Rispetto all'inizio del mese, comunque, i ricoverati sono in aumento di sette unità, da 26 a 33. Senza considerare, poi, che in precedenza si sono contati anche i 47 ospedalizzati, in due occasioni il 20 e il 24 ottobre.

I decessi

La settimana prosegue senza vittime per Covid. Ed è il settimo giorno consecutivo dopo i quattro in tre giorni dell'inizio della passata settimana. Non a caso l'ultima, con i 4 morti, è stata la peggiore con gli stessi numeri del periodo 1-7 agosto.

I tamponi

Processati ieri altri 1.448 test per scoprire eventuali positività. Rispetto allo scorso mercoledì si registra un decremento consistente, da 2.085 a 1.448. Eppure l'ultima settimana ne aveva avuti 10.868 un migliaio in meno rispetto alla settimana precedente. Intanto, l'Asl ha comunicato i nuovi orari per l'accesso al drive in per i tamponi. Frosinone: accesso da via Fanelli dal lunedì al sabato 8-11; Cassino, di fronte al vecchio ospedale, lunedì, mercoledì e venerdì 8-11; Sora martedì, giovedì e sabato 8-11.

Il bollettino regionale

Nel Lazio su 20.396 tamponi, si registrano 3.279 nuovi casi (-1.365) e 5 decessi (-8). Nel bollettino anche 629 i ricoverati (0), 31 pazienti nelle terapie intensive (+1) e 4.499 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%.